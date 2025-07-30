Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı başladı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı.
Adıyaman
AFAD Adıyaman Şube Müdürü Hakan Dursun, Besni ilçesindeki hak sahipleriyle iş yerlerini gezdi.
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Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Besni ilçesinin Sugözü mevkisinde yapılan 1593 deprem konutundan 1054'ünün teslimatının yapıldığını dile getirdi.
Konut alanı içerisinde yapımı tamamlanan ticarethanelerin de anahtar teslim aşamasına geldiğini aktaran Dursun, Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerindeki toplam 48 ticarethanenin hak sahiplerine teslim edilmeye başladığını bildirdi.
İş yerini teslim alan hak sahibi Nihat Ağır, 11 ili kapsayan 6 Şubat depremlerinden sonra zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.
Bu süreçten itibaren devlet ve milletin el ele bir şekilde bütünleştiğini ifade eden Ağır, "Açıkçası böyle bir çalışmayı beklemiyorduk. Bu kadar hızlı bir şekilde yetiştirileceğini ben şahsen beklemiyordum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.