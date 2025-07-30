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Ekonomi

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD-AB ticaret anlaşmasına eleştiri

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının Avrupa'yı zayıflattığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD-AB ticaret anlaşmasına eleştiri

Brüksel

Borrell, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü duyurduğu ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kötü strateji, kötü sonuçlara yol açar." ifadesini kullanan Borrell, "Komisyon, yetki alanı dışında olan daha fazla silah ile doğalgaz satın almayı kabul ederek ve tek taraflı tarifelere göz yumarak Trump'ı sakinleştirmeyi ve dalkavukluk yapmayı seçti." değerlendirmesinde bulundu.

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Borrell, "Avrupa, bir golf sahasında sadece 1 saat içinde yapılan bir anlaşmadan jeopolitik olarak zayıflamış bir şekilde çıktı." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'deki üst düzey pozisyonunu 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını belirtmişti.

Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koymuştu.

Trump, AB ile anlaşma sağlanmaması durumunda 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilecek ürünlere yüzde 30 seviyesinde gümrük vergisi koymaya hazırlanıyordu.

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