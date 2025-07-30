Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınlara karşı orman işçilerimizle, itfaiyecilerimizle, AFAD'ımızla, polisimizle, jandarmamızla, gönüllülerimizle ve halkımızla canla başla mücadele ediyoruz. Jandarmamız, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında. Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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Yangınlara karşı; orman işçilerimizle, itfaiyecilerimizle, AFAD’ımızla, polisimizle, jandarmamızla, gönüllülerimizle ve halkımızla canla başla mücadele ediyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2025
Jandarmamız, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında.
Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm… pic.twitter.com/XPrijD8m9x