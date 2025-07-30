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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Ulukaya'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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