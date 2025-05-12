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Dünya

Steinmeier'den İsrailli mevkidaşıyla ortak toplantıda yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Gazze'deki insanların çektiği acıların aradaki uçurumu daha da derinleştirmesinden korkuyorum." dedi.

Cüneyt Karadağ  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Steinmeier'den İsrailli mevkidaşıyla ortak toplantıda yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısı Fotoğraf:Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına bir an önce izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenleyen Steinmeier, "Yardım malzemeleri, insani ve tıbbi yardım malzemeleri üzerindeki kısıtlamalar başka bir zaman değil şimdi kaldırılmalıdır." dedi.

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Gazze'deki yıkımın muazzam boyutlarda olduğunu ve sivil halkın giderek artan acılarını Alman medyasında her gün gördüklerine dikkati çeken Steinmeier, "Bu nedenle sizden insani yardımın Gazze halkına bir an önce ulaşması için çalışmanızı rica ediyorum." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki insanların çektiği acıların aradaki uçurumu daha da derinleştirmesinden korkuyorum." diyen Steinmeier, İsrail'in diğer pek çok dostu gibi kendisinin de endişelendiğini söyledi.

İsrail'e ve bölgedeki komşularına çatışmaya barışçıl çözüm bulma olanaklarını araştırmaları çağrısında bulunan Steinmeier, tüm tarafların ciddi olup olmadıklarını test etme fırsatına sahip bulunduklarını ancak bu fırsat penceresinin hızla kapanmakta olduğunu söyledi.

Steinmeier, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Almanya'ya davet edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, "Her iki tarafın da bir İsrail Başbakanı'na karşı Almanya'da uluslararası bir tutuklama emrinin uygulanıp uygulanmayacağına dair bir kararın asla alınmayacağı konusunda yeterince akıllı olduğunu varsayıyor ve umuyorum." diye cevap verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı dolayısıyla Berlin'de bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri övdü.

Esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Herzog, "Tüm insanlığa rehinelerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede rehabilitasyonları veya uygun bir şekilde gömülmeleri için İsrail'e geri getirilmesini sağlamak amacıyla tüm araçları kullanmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Hamas'ın İran'ın uzayan kolu olduğunu iddia eden Herzog, İran'ın Hamas'a hem askeri hem de maddi olarak büyük destek verdiğini öne sürdü.

"Bu destek olmasaydı bu vahşetler yaşanmazdı. İran'a karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeli ve onun nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diyen Herzog, hiç kimsenin İsrail'in kendini savunmasını kınayamayacağını savundu.

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