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Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şeyma Güven  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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