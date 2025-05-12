DMM, "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddiaya ilişkin, "Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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