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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, AB yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.04.2021
AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Brüksel

Belçika basınındaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi.

Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi.

Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

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