Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da "İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı.

Dzhanan Mehmed Ismail  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, istifa etti

Sofya

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
