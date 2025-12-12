Dolar
Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD ile ilişkimiz biz değişim kaydettiğimiz için değişti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Avrupa'ya yönelik tutumla ilgili, "ABD ile ilişkimiz biz değişim kaydettiğimiz için değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Brüksel

Politico'nun haberine göre, von der Leyen, ABD başkanlarıyla her zaman çok iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, "Bugün de durum değişmedi." dedi.

Seçimlerle ilgili von der Leyen, bunun sadece ülke halklarını ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Bu, seçmenlerin egemen hakkıdır ve korunmalıdır. Şüphesiz buna başka hiç kimse karışamaz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin başkalarıyla karşılaştırma yapmak yerine "kendisine odaklanması" gerektiğinin altını çizerek, "Ben gönülden transatlantik bağlara inanan bir insanım. Ancak aynı zamanda AB olduğumuz için de gurur duymalıyız, gücümüzü değerlendiririz ve sınamalarla baş ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile ilişkilerin değiştiğini kabul eden von der Leyen, "Neden değişti? ABD ile ilişkimiz biz değişim kaydettiğimiz için değişti." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, burada önemli olan hususun AB'nin birlik içinde hareket etmesi olduğunu vurguladı.

Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Avrupa hükümetlerine yönelik eleştiriler

ABD'de Donald Trump yönetiminin geçen hafta açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde, Avrupa hükümetlerine yönelik sert eleştiriler yer almıştı.

Belgede, bazı Avrupa ülkelerinin göçmen kabul politikaları nedeniyle "medeniyetlerinin silinme tehlikesiyle" karşı karşıya olduğu ileri sürülürken, kimi hükümetlerin çoğu aşırı sağcı olan belirli siyasi partileri haksız biçimde sansürlediği iddia edilmişti.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerde engelleyici bir rol oynadığı öne sürülmüştü.

