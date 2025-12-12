Dolar
Dünya

Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov hükümetinin istifası Parlamentoda onaylandı

Bulgaristan Parlamentosunda yapılan oylamada, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifası kabul edildi.

Ihvan Radoykov  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov hükümetinin istifası Parlamentoda onaylandı

Sofya

240 üyeli Parlamentonun genel oturumunda yapılan oylamaya 227 milletvekili katıldı. Jelyazkov hükümetinin istifası oy birliğiyle kabul edildi.

Jelyazkov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinden oluşan üçlü koalisyon hükümeti, yaklaşık 11 ay iktidarda kalmış ancak son 10 günde yoğunlaşan hükümet karşıtı protestoların ardından dün istifa kararı almıştı.

Ülkenin anayasal prosedürüne göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim için tarih bildirmeden önce parlamentodaki 3 siyasi gruba sırayla hükümet kurma görevi vermek sorunda.

Parlamentodaki siyasi partilerin beyan ettikleri görüşlere dayalı olarak yeni koalisyon hükümeti kurulması beklenmezken, erken genel seçimlerin ilkbaharda yapılması muhtemel.​​​​​​​

