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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi 'denizaltı anlaşması' nedeniyle 'sadakatsizlikle' suçladı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından ABD'yi sadakatsizlikle suçlayarak, ''Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.'' dedi.

Betül Yürük   | 21.09.2021
AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi 'denizaltı anlaşması' nedeniyle 'sadakatsizlikle' suçladı

Birleşmiş Milletler

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından imzalanan ve ''AUKUS'' olarak bilinen anlaşmaya tepki gösterdi.

Trump yönetimi için ''AB'nin onun için yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı.'' değerlendirmesinde bulunan Michel, Biden yönetimine ise ''Joe Biden yönetimi, 'Amerika geri döndü' diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Michel, "Müttefikler için temel ilke şeffaflık ve güvendir ve bunlar bir arada olur. Peki biz ne görüyoruz? Net bir şekilde şeffaflık ve sadakat eksikliği gözlemliyoruz.'' dedi.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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