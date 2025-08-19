Fransa'nın Var vilayetinde 130 hektardan fazla ormanlık alan yandı
Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde çıkan yangında 130 hektardan fazla ormanlık alan yok oldu.
Ankara
Var Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, 340 itfaiyecinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, 7 uçak ve 5 helikopter ile havadan da destek verildiği belirtildi.
Yangında yaklaşık 180 futbol sahasına karşılık gelen 130 hektardan fazla ormanlık alan alevlere teslim oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.
Aude vilayetinde ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.