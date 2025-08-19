Dolar
Dünya

Fransa'nın Var vilayetinde 130 hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde çıkan yangında 130 hektardan fazla ormanlık alan yok oldu.

Şeyma Yiğit  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Ankara

Var Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, 340 itfaiyecinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, 7 uçak ve 5 helikopter ile havadan da destek verildiği belirtildi.

Yangında yaklaşık 180 futbol sahasına karşılık gelen 130 hektardan fazla ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

