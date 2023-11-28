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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB: Gazze'de yardım dağıtılmasının hızlanması için yakıt girişi çağrısında bulunuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların dağıtılmasının kolaylaştırılması için sınır kapısında tarama süreçlerinin hızlandırılması ve yakıt girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
AB: Gazze'de yardım dağıtılmasının hızlanması için yakıt girişi çağrısında bulunuyoruz

Brüksel

Janez Lenarcic, AB’nin insani yardımları hakkında Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara"ya ilişkin değerlendirmede bulunan Lenarcic, "Daha önce Gazze'ye hiç bu kadar fazla insani yardım tırı girmemişti." dedi.

Lenarcic, İsrail'in yakın zamanda başka sınır kapısı açmayı düşünmediğine işaret ederek Gazze'de insani açıdan en büyük problemlerin, Refah Sınır Kapısı'ndan girmek için bekleyen tırların tarama sürecinin uzun sürmesi ve Gazze içerisinde yakıt olmaması nedeniyle yardımların yavaş iletilmesi olduğunu söyledi.

AB Komisyonu üyesi, tarama kapasitesinin artırılması ve Gazze'ye daha fazla yakıt gönderilmesi çağrısında bulunduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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