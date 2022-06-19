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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Priştine’de Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarınki toplantılarında Ukrayna savaşının gıda ve enerji güvenliğine etkilerini ele alacak.

Selen Temizer   | 19.06.2022
AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak

Brüksel

Bakanlar, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de bir araya gelecek.

Üst düzey bir AB yetkilisi, toplantının gündeminde Ukrayna savaşının, özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkileri açısından yer alacağını söyledi.

AB'nin mahsur kalan milyonlarca tonluk buğdayın ihracatı için, krizden etkilenecek nüfusun büyüklüğü göz önüne alındığında Belarus dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirten yetkili, en ideal seçeneğin Karadeniz olduğunu vurguladı.

Yetkili, toplantıda enerji güvenliği açısından Körfez ülkeleri ile mevcut olumlu ilişkilerin ele alınacağını, ancak Rusya'nın yarattığı tehdit ışığında bu ilişkilerin dönüştürülmesinin konuşulacağını aktardı.

AB'nin Körfez ile gelecek için karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki dizayn ettiğini ifade eden yetkili, İran'ın tutumu ve nükleer anlaşmanın akıbetinin de bu hedefi etkileyeceğini anlattı.

Yetkili, bakanların son zirvede kabul edilen 6. yaptırım paketini masaya yatıracaklarını, yeni bir paket hazırlığında olmadıklarını dile getirdi.

Mısır

AB bakanları, toplantıda Mısır ile ilişkileri de değerlendirdikten sonra gayriresmi öğle yemeğinde, bugün yapılacak 9. AB-Mısır Ortaklık Konseyi toplantısı vesilesiyle Lüksemburg'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

Bakanların gündeminde Afrika Boynuzu ve Etiyopya'daki durum da yer alacak.

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