Dolar
42.05
Euro
48.50
Altın
3,997.21
ETH/USDT
3,833.00
BTC/USDT
109,421.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına karşılık olarak bazı Avrupa temsilcilerine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Rusya, bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladığı anımsatıldı.

Bunun "gayrimeşru" ve "düşmanca" bir karar olduğu vurgulanarak, "Buna karşılık olarak Rus tarafı, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti. Bu listedeki şahısların Rusya'ya girişi yasak." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluş çalışanları ile AB üye ülkeleri ve bazı Batılı ülke vatandaşlarının listeye dahil edildiği kaydedilerek, bu şahısların Rusya'ya karşı eylemlerde bulunduğu, Ukrayna'yı desteklediği belirtildi.

Yaptırım listesine dahil edilen kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay adayı temini için başvuru süresi uzatıldı
İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan 2 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke haline gelmiştir
6,1'lik depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kurulumu aralıksız sürüyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

Benzer haberler

Rusya, bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya, bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya: Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız

AB'de vergilerin GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 40,4 oldu

AB’nin Rus gazından çıkışı "dikkatli geçiş" gerektiriyor

AB’nin Rus gazından çıkışı "dikkatli geçiş" gerektiriyor
Avrupa güvenliğinde "SAFE" dönemi: Türkiye'nin katılması neden önemli?

Avrupa güvenliğinde "SAFE" dönemi: Türkiye'nin katılması neden önemli?
Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak

Rusya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi Orta Doğu'da gerginliğe yol açacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet