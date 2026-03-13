Dolar
Dosya haber, Memleket Sofrası

Zini hamursuzu

Uşak'ın Ulubey ilçesine özgü şerbetsiz bir tatlı olan zini hamursuzu, baklavayı anımsatan dilimleme şekliyle sofraları süslüyor.

Mehmet Çalık  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Zini hamursuzu Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

İzmir

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Uşak'ın Ulubey ilçesine özgü zini hamursuzu tatlısının yapımı anlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2025 yılında coğrafi işaretle tescillenen tatlı, sinide (üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi) yapıldığı için yöre ağzıyla "zini", çok ince hamurlardan yapıldığı için "hamursuz" ismini alıyor.

İlçenin bazı köylerinde bayramlarda, asker yemeklerinde ve önemli misafirleri ağırlamada yapılan tatlı, kız isteme merasimlerinde de tercih ediliyor.

Zini hamursuzu tarifini AA muhabirine anlatan, Ulubey Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçılık yapan Arzu Özkur Çoruk, tatlının ilçeyle özdeşleştiğini söyledi.

Tatlının şerbetsiz yapıldığını vurgulayan Çoruk, lezzetini içindeki toz şeker, haşhaş ve susam ezmesinden aldığını belirtti.

Tatlıdaki en önemli unsurun yufkaların çok ince açılması olduğunu ifade eden Çoruk, "Zini hamursuzu yıllardan beri süregelen geleneksel bir şerbetsiz tatlımız. Bu bizim sadece Ulubey ilçesine özgü bir tatlımızdır. Atalarımızdan, kök ailelerden gelen bir tatlıdır. Tatlının en önemli noktalarından biri yufkalarının çok ince olması, ağır ağır pişmesi. Bunun için de fırının ağzını tamamen kapatmıyoruz." dedi.

Zini hamursuzu için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (80 dilimlik bir sini için)

  • 9 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kuru maya
  • 1 litre su
  • Yarım litre sıvı yağ
  • 1 kilogram siyah haşhaş
  • 500 gram susam ezmesi
  • 9 su bardağı toz şeker
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 litre su

Yapılışı

Hamur

1. 9 su bardağı un, hamur yoğurulabilecek bir kaba konulur, üzerine 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket kuru maya eklenir.

2. Kabın içindeki malzemelerin içerisine 1 litre suyun yarısını ekledikten sonra yoğurmaya başlanır.

3. Hamur bir kulak memesi yumuşaklığı kıvamını alıncaya kadar su eklemeye ve yoğurmaya devam edilir.

4. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra üzeri bir bezle örtülerek mayalanması için 10 dakikalık beklemeye bırakılır.

İç harç

1. Derin bir kaba siyah haşhaş, susam ezmesi, toz şeker ve kabartma tozu konulduktan sonra üzerine suyu eklenir.

2. Toz şeker eriyene kadar mikser yardımıyla karıştırılır.

Zini hamursuzu

1. Tüm malzemeler tamamlandıktan sonra, hazırlanan hamur 13 eşit parçaya bölünür.

2. Tepsinin tabanı bir fırça yardımıyla tamamen sıvı yağ ile yağlanır.

3. Eşit parçaya bölünen hamurlar ince birer yufka şeklinde açılır.

4. İlk yufkayı tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri fırça yardımıyla tamamen yağlanır.

5. İkinci yufkada da aynı yağlama işlemi yapılır.

6. Tepsiye konulan üçüncü yufkanın üzerine ise hazırlanan iç harçtan 3 yemek kepçesi dökülür ve fırça yardımıyla yaydıktan sonra üzerine bir avucun yarısı kadar toz şeker eklenir.

7. 11. yufkaya kadar bu işlemi yapmaya devam edilir.

8. 12. ve 13. yufkada ise ilk başta yapılan yağlama işlemi yapılır.

9. Tamamlanan zini hamursuzu baklava dilimi şeklinde kesildikten sonra 120 derecelik fırında 45 dakika pişmeye bırakılır.

Benzer haberler

Zini hamursuzu

Zini hamursuzu

Şöce böce

Sarımsaklı et

Gebole tatlısı

Gebole tatlısı
Burdur sarma aşı

Burdur sarma aşı
Ayvalı yahni

Ayvalı yahni
