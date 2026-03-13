Dolar
44.19
Euro
50.67
Altın
5,094.66
ETH/USDT
2,104.30
BTC/USDT
71,758.00
BIST 100
13,006.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dosya haber, Memleket Sofrası

Şöce böce

Şöce böce (fık fık) yemeği, kent merkezinde ve restoranlarda sofraları süslemese de ekonomik, lezzetli ve besleyici olması dolayısıyla Sakarya'nın saklı lezzetleri arasında yer alıyor.

İbrahim Yozoğlu  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Şöce böce Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Sakarya'nın şöce böce yemeğinin yapımı anlatıldı.

Sakarya mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan yemek, ekonomik, lezzetli ve besleyici özellikleriyle dikkati çekiyor. Son yıllarda unutulmaya yüz tutan yemek, malzemelerine kıyma da eklenmesiyle sofralarda daha fazla yer almaya başladı.

Savaş ve kıtlık gibi zorlu şartlarda kısıtlı malzemelerle ortaya çıkan, un, yağ, soğan ve baharatlarla hazırlanan yemek, uzun süre kısık ateşte pişiriliyor. Kaynama sırasında çıkan "fık fık" sesinden de adını alan geleneksel yemek, Manav kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürüyor.

Bazı restoranlarda özel menü olarak sunulan "fık fık" yemeği, geçmişin izini taşımaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şöce böce yemeğinin tarifini AA muhabirine anlatan yöresel yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı Gülsen Yıldız, Sakarya yemek kültürünün çok zengin olduğunu, ıslama köfte ve kabak tatlısının bu lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

Kentte unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğin bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Bunların en başında şöce böce geliyor. Halk arasında 'fık fık' olarak da bilinen bu yemek, tarihi, kültürü olan bir yemek. Un suyla buluşup kaynamaya başladığı zaman üstünde göz göz kabarcıklar çıkararak fık fık yapar. Bütün ev hanımları, yemekle uğraşan herkes bilir. Suyla un kaynamaya başlayınca bu fık fık sesini duyarsınız. 'Fık fık' adını da buradan almıştır." diye konuştu.

Yemeğin yapımının kolay olduğunu ancak unun bir kapta yoğrulup terletilmesi aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Suyu una birden değil yedire yedire karıyoruz. Birden dökersek bunun özelliği kalmaz. Yavaş yavaş, az az unumuzu terlete terlete topak topak haline getiriyoruz. Buradaki amaç hamurun birden top haline gelmemesi. Yoksa bildiğimiz börek hamuru gibi yoğurulur. O şekilde değil hamurumuzu daha çok minik toplar haline gelmesi için terletme işlemi yaparak hazırlıyoruz."

Şöce böce yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4-6 kişilik)

  • 400 gram kıyma
  • 1 soğan
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 3 su bardağı su

Yapılışı

1- Kuru soğan küp küp doğranıp yarım çay bardağı sıvı yağ ile kavrulur.

2- Bir kaba alınan un hafif su serpilerek terletilir, yavaş yavaş su dökülerek avuç içerisinde ovulur.

3- Hamurun birden büyük top haline gelmemesi için, un yavaş yavaş suyu yedire yedire topak topak olana kadar yoğrulur ve küçük toplar haline getirilir (terletme işlemi).

4- Kavrulan soğanın içine 3 su bardağı su koyulur, karışımın içine minik toplar halindeki hamur yavaş yavaş bırakılarak kaynatılır.

5- Hamur ile karışımın birbiriyle özdeşleşmesi için 5-10 dakika kaynamaya bırakılır.

6- Yarım çay bardağı yağda kıyma kavrulur ve 1 tatlı kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı karabiber eklenir.

7- Servis tabağının ortasına pişen hamur kenarlarına da kavrulan kıyma konulur, üzerine hafif nane serpilerek servis edilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi
SGK "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını yalanladı
Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Zini hamursuzu

Zini hamursuzu

Şöce böce

Böbrek hastalıklarında taş ağrısı "erken uyarı sistemi" olarak görülüyor

Sarımsaklı et

Sarımsaklı et
Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı

Fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakı klasik kemençe ustası yaptı
Gebole tatlısı

Gebole tatlısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet