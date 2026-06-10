İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

İsrail’in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarında açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan Filistinlinin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Yerel sağlık kaynakları ise Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlu İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kız çocuğunun yaralandığını kaydetti.

İsrail topçu birliklerinin Deyr el-Belah ile Han Yunus’un doğusunu hedef aldığı, Gazze kentinin sahil kesimi ile kuzeydoğusuna da denizden ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı iki yıl süren bir soykırım savaşı başlattı. Söz konusu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.​​​​​​

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarını sürdürerek saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 978 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 97 kişi de yaralandı.

Haaretz: İsrail, Gazze'de büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlanıyor

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'ye yönelik kara saldırılarının yeniden başlatılması çerçevesinde Güney Komutanlığı tarafından sunulan saldırı planlarını onayladı.

İsrail ordusu kaynaklarına göre, Güney Komutanı Yaniv Asor, "Hamas'ı silahsızlandırabilecek, buna istekli veya gerçekten muktedir hiçbir uluslararası kuruluşun olmadığını, bunun da İsrail ordusunun eninde sonunda Gazze'de büyük bir saldırı düzenlemesini gerektirdiğini" savundu.

İsrail ordusundan üst düzey komutanlar, Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylanan saldırı planlarının uygulanması için baskı yaparken, Asor da kapalı toplantılarda saldırıların işgal altındaki bölgelerle sınırlı kalmayacağına işaret etti.

Siyasi kaynaklar ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma söylemlerine karşın İsrail ordusunun saldırı planlarını henüz onaylamadığını kaydetti.

Böyle bir saldırı durumunda İsrail ordusunun, Filistinlilerin sürgün edilerek sıkıştırıldığı Gazze kentinin merkezindeki mülteci kampları dahil olmak üzere çok yoğun nüfusun yaşadığı alanlara gireceği iddia edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı kapsamında Ekim 2025'te varılan mutabakata rağmen İsrail'in Gazze'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin Gazze'ye girmesine hala izin vermediği hatırlatıldı.