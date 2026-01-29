Mescid-i Aksa'nın yanı başında sürgününü bekleyen Filistin beldesi: Silvan
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan, Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın yanı başındaki Filistin beldesi Silvan, İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmesi nedeniyle sürgününü bekliyor.
Kudüs
Anadolu Ajansının (AA) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesiyle ilgili hazırladığı dosya haberinin ilk bölümünde, beldedeki 3 mahallede yaşayan Filistinlilerin, İsrail tarafından hangi yöntemler kullanılarak yerinden edildiği ele alındı.
İsrail, Silvan beldesini oluşturan Vadi Hilve, Bostan ve Batn el-Hava mahallelerinde, farklı yöntemler kullanarak Filistinlilerin evlerini elinden alıyor ve bölgeyi Yahudileştirmeye yönelik adımlar atıyor.
Arkeolojik kazı bahanesiyle Filistinlilere ait mülklerin devletleştirildiği Vadi Hilve, "Kralın Bahçesi" adı verilen bir parkın yapılacağı proje kapsamında evlerin yıkıldığı Bostan ve daha önce Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerinin mahkeme kararlarıyla elinden alınarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere devredildiği Batn el-Hava'da, bugüne kadar yüzlerce kişi yerinden edildi.
Elad ve Ateret Cohanim başta olmak üzere, fanatik Yahudi örgütler, Filistinlilerin evlerinin ve arazilerinin ellerinden alınıp bölgenin ideolojik amaçlar doğrultusunda demografik olarak dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara son 2 yılda hız verdi.
İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim" yetkililerinden Reut Maimon, Silvan beldesini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini AA muhabirine anlattı.
Vadi Hilve
Beldenin kuzeyinde Vadi Hilve Mahallesi'nin bulunduğunu belirten Maimon, bu mahallede "Elad" isimli yerleşimci örgütü tarafından ele geçirilen bir arkeolojik alan bulunduğunu kaydederek buradaki neredeyse tüm Filistinlilerin mülklerine el konulduğunu aktardı.
Elad'ın bölgeden sorumlu olduğunu vurgulayan Maimon, örgütün burayı kendi mülkleri olarak gördüğünü, bölgeye gelen turistlerin mahallenin jeopolitik durumu ve sakinlerinin günlük yaşamı gibi konulardan bihaber şekilde geri döndüğünü söyledi.
İsrail tarafından "Davud Şehri" olarak adlandırılan mahalle, "Kudüs'ün kadim Yahudi şehri olduğu, dolayısıyla Kudüs'ün Yahudilere ait olduğu" iddiasını ispatlamak için kazılar yapılan turistik bir bölge haline getirildi.
Mescid-i Aksa'ya doğru uzanan ve çok tartışılan tünellerin bir kısmı da çok sayıda turistin ziyaret ettiği bu mahallede bulunuyor. Tüneller buradan başlayarak Eski Şehir'in güney duvarına kadar uzanıyor.
Batn el-Hava
Maimon, Vadi Hilve'nin doğusunda Batn el-Hava Mahallesi'nin bulunduğunu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin "Ateret Cohanim" örgütünün burada çalışmalar yürüttüğünü paylaştı.
Örgütün, ırkçı yasaları kullanarak Filistinli aileleri evlerinden tahliyeye zorladığına işaret eden Maimon, son 15 ayda, mahalledeki 14 ailenin zorla yerinden edildiğini, 26 ailenin ise sürgün riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilen evlerin sayısındaki artışın mahalleye girildiği andan itibaren anlaşıldığı bölgede yaşayan söz konusu ailelere, İsrail Mahkemesi tarafından tahliye emirleri gönderildi. Filistinli ailelerden kısa bir süre içerisinde evlerini boşaltması istendi.
Bostan
Vadi Hilve ile Batn el-Hava arasındaki vadide bulunan bölgenin ise Bostan Mahallesi olduğunu aktaran Maimon, buranın geçmişte tarım alanı olduğunu, fakat uzun zamandır inşa edilen yapılarla genişletilecek bir bölgesi kalmayana kadar sıkı yapılaşmanın olduğu bir yerleşim yeri haline getirildiğini kaydetti.
Maimon, mahalledeki Filistinlilerin büyük bir tehdit altında yaşadığını belirterek engel olunmazsa yaklaşık 1500 Filistinlinin evlerini yıkımlar nedeniyle kaybedeceğinin ve kitlesel yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, "Kralın Bahçesi" isimli parkı inşa etme planlarını hayata geçirmek için mahalledeki yıkımları sıklaştırdığını dile getiren Maimon, "Bu iki yıl boyunca büyük çaplı yıkımlar gördük. Ondan önce ise yıkımlar daha azdı, yani, ara sıra yıkımlar oluyordu." ifadelerini kullandı.
Reimon, mahalle sakinlerinin belediyeyle iletişime geçerek büyük bir mücadele örneği sergilemesine, evleri yıkılmadan orada bir park inşa edilebileceğine dair bir rapor sunmalarına rağmen İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin bu raporu reddettiğini ve belediyenin bu bölgede kendi planlarını uygulamayı tercih ettiğini söyledi.
Ir Amim'in bölgeye ilişkin raporunda, söz konusu projenin, bölgeyi İsrailli turistler için genişleyen bir turizm merkezine dönüştürerek Filistinlilerin bölgedeki varlığını silmek için geliştirildiğine dikkati çekildi.
İsrail'in amacı
İsrail'in çok sayıda Filistinli aileyi yerinden etmesiyle Silvan, artık neredeyse Filistinliler kadar Yahudilerin de yaşadığı bir belde haline dönüştürüldü.
Yavaş yavaş Yahudileştirilerek Filistinli kimliği silinen belde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesini de kuşatıyor.
Asıl amacın ise başta Silvan ve Şeyh Cerrah olmak üzere, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bölgeleri Yahudileştirerek Kudüs'e hakim olmayı kapsadığı kaydediliyor.
İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim" yetkililerinden Reut Maimon, bu amacı, "Silvan'da insanları evlerinden çıkarmak için birçok farklı yöntem kullanılıyor. Asıl amaç sadece Silvan'ın değil, Kudüs'ün tamamının demografisini değiştirmek." ifadeleriyle dile getirdi.