Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Doha Forum 2025

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Al Sani, 23. Doha Forumu kapsamında görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
KDK'den "derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra yapılan kişiye maaş farkı ödenmeli" kararı
Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Bakan Fidan: (Gazze) Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Doha Forum 2025 başladı

Doha Forum 2025 başladı
Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet