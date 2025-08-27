Dolar
41.04
Euro
47.59
Altın
3,376.44
ETH/USDT
4,592.10
BTC/USDT
111,041.00
BIST 100
11,434.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Yaban arıları, koloni ihtiyacına ve mevsim değişikliğine göre beslenme alışkanlıklarını düzenliyor

ABD'den araştırmacılar, yaban arılarının, beslenme alışkanlıklarını, kolonilerinin gelişimine ve mevsim değişimine göre protein, yağ ve karbonhidrat tüketimi açısından düzenlediğini tespit etti.

Aynur Şeyma Asan  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Yaban arıları, koloni ihtiyacına ve mevsim değişikliğine göre beslenme alışkanlıklarını düzenliyor

Ankara

The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'deki Northwestern Üniversitesi ve Chicago Botanik Bahçesinin yürüttüğü ortak çalışmada araştırmacılar, 8 cins yaban arısını "kapsamlı besin haritalarını" oluşturmak amacıyla 8 yıl boyunca inceledi.

Araştırmacılar, arıların polen topladığı çiçekleri, polen numunelerini ve bu hayvanların tükettiği besinlerdeki protein, yağ ve karbonhidrat içeriğini gözlemledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İncelemeleri sonucu yaban arılarının tükettiği besin tercihlerinin mevsimlere göre değiştiğini tespit eden araştırmacılar, arıların ilkbaharda zengin protein içeriği olan çiçekleri; yaz sonuna doğru yağ ve karbonhidrat içeren çiçekleri tercih ettiğini ifade etti.

Daha büyük bedene ve uzun dile sahip arı cinslerinin, yüksek protein, düşük şeker ve yağ içeren polenleri seçtiğini ortaya koyan araştırmacılar, kısa dile sahip yaban arılarının ise zengin karbonhidrat ve yağ içeren polenleri tüketme eğilimi olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, arıların kolonilerinin gelişimine ve mevsimsel ihtiyaçlarına göre beslenme alışkanlıklarını düzenlediğini belirtti.

Sonuçları "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, besin çeşitliliğine odaklanarak yaban arılarını koruma çabalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Uluslararası gözetim kuruluşlarının yükümlülükleri ve tabi olacakları şartlar belirlendi

Benzer haberler

Yaban arıları, koloni ihtiyacına ve mevsim değişikliğine göre beslenme alışkanlıklarını düzenliyor

Yaban arıları, koloni ihtiyacına ve mevsim değişikliğine göre beslenme alışkanlıklarını düzenliyor

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Bitkiler için Anadolu'yu gezen akademisyen, Tunceli'de 5 yeni türü literatüre kazandırdı

Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti

Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir
Sinop'taki Cuma Ovası'nda bu yıl leylek göçü gecikti

Sinop'taki Cuma Ovası'nda bu yıl leylek göçü gecikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet