Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Sinop'taki Cuma Ovası'nda bu yıl leylek göçü gecikti

Sinop'un Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'ndaki leyleklerin göçünün bu yıl geciktiği gözlendi.

Mahmut Coşkun  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Sinop'taki Cuma Ovası'nda bu yıl leylek göçü gecikti Fotoğraf: Mahmut Coşkun - AA

Sinop

Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi kapsamında üç yıldır ovadaki leylek hareketliliği ve göç alışkanlıkları kayıt altına alınıyor.

Proje koordinatörlüğünü yürüten ve bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, son üç yıldır ovadaki leyleklerin ağustos başında göçlerini tamamladığını söyledi.

Bu yıl ilk leyleğin ovaya 9 Mart'ta geldiğini belirten Okur, ağustos ayının ortasına gelinmesine rağmen 29 leyleğin henüz göç etmediğini tespit ettiklerini aktardı.

Okur, "Son üç yıl yapılan gözlemler neticesinde birkaç leylek istisna olmak üzere ağustos ayı ortalarında ovada neredeyse hiç leylek kalmamaktaydı. Örneğin 2024 yılı 16 Ağustos günü tüm ova geçilmiş ve tek leylek bile görülmemiştir. Son 17 Ağustos gününde yapılan ovadaki tespitler sonucunda 29 leyleğin göç etmediği tespit edilmiştir." dedi.

Cuma Ovası'ndaki köylülerin de şaşırdığını aktaran Okur, "Orhan Hocam leylekler hasta mı, neden göç etmiyorlar, oysaki bu dönemde gitmiş olmaları lazımdı, diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Okur, bu yıl göçlerin neden geciktiğini araştırdıklarını, Cuma Ovası'ndaki leylek hareketliliğinin tespit ve kayıtlarının ağustos ve eylül ayı boyunca da devam edeceğini sözlerine ekledi.

