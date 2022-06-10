Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.
İstanbul
Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.
Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2022
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...#KIZILELMA UCAV first photo of its painted finish...
✈️🚀🍎 pic.twitter.com/j5xkbibt4a
Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu.
"Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.
Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.