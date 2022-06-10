Dolar
17.15
Euro
18.05
Altın
1,872.35
ETH/USDT
1,671.50
BTC/USDT
29,007.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma"nın boyalı haliyle çekilen ilk fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 10.06.2022
Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

İstanbul

Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..." ifadelerini kullandı.

Baykar, yürüttüğü Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesine "Bayraktar Kızılelma" adını verdiğini duyurmuştu.

"Bayraktar Kızılelma", gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekayla gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

Türkiye'nin inşa ettiği "TCG Anadolu" gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak "Bayraktar Kızılelma", bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'30Altı İklim Zirvesi' iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu
Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Benzer haberler

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma'nın boyalı ilk görüntüsünü paylaştı

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız