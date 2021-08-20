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Teknoloji

Haiti depreminin etkisi Gebze Teknik Üniversitesince haritalandırıldı

Haiti'de 7,2 büyüklüğündeki depremin etkileri, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümünce haritalandırıldı.

Şengül Azbay   | 20.08.2021
Haiti depreminin etkisi Gebze Teknik Üniversitesince haritalandırıldı

Kocaeli

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos'ta Haiti'de gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne sebep olan 7,2 büyüklüğündeki deprem felaketinin sebep olduğu yüzey deformasyonuna ilişkin haritalar, GTÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik ve Doç. Dr. İsmail Çölkesen tarafından İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı bünyesinde üretildi.

Açıklamada, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen Sentinel-1 Radar uydu görüntüleri kullanılarak üretildiği aktarılarak, "Haritalarda, depremin Haiti'nin batı kesiminde yaklaşık 100 kilometre çapında bir alanda etkili olduğu, merkez üssünün Nippes kentinin 12 kilometre batısında Baraderes ve L'Asile kentleri arasında kalan bölgede yer aldığı ve yaklaşık 25 santimetre yüzey deformasyonuna sebep olduğu tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Beaumont kenti çevresinde 6 santimetre dolayında ve merkez üssü ile ters yönlü deformasyon saptandığı da aktarıldı.

Yapılan çalışmanın, depremin yıkıcı etkisini açık şekilde gösterirken, deprem, heyelan, yangın ve sel gibi doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin tespiti, izlenmesi ve etkili bir afet yönetiminde uydu görüntülerinin etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

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