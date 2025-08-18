Dolar
40.88
Euro
47.74
Altın
3,335.95
ETH/USDT
4,345.70
BTC/USDT
116,855.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal'e katılarak ilk gönderisini paylaştı.

Can Efesoy  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı

Ankara

Fidan'ın NSosyal'de takipçileriyle paylaştığı ilk gönderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı paylaşım oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık
Çorum, Malatya ve Gümüşhane'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için çalışıyor

Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet