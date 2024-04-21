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Teknoloji

Çinli araştırmacılar, Doğu Antarktika'da 46 buzul altı gölü keşfetti

Çin'de araştırmacılar, Doğu Antarktika buzulunda 46 yeni buzul altı gölü keşfettiklerini bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Çinli araştırmacılar, Doğu Antarktika'da 46 buzul altı gölü keşfetti Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

 Xinhua ajansının haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Çin Yer Bilimleri Üniversitesi ve Çin Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, Doğu Antarktika'daki buz tabakalarını inceledi.

Araştırmacılar, "buz radarı" verilerinde görülen buz tabanı yansımalarının dalga biçimlerini analiz etmek için yeni bir yöntem kullandıklarını ve Gamburtsev Sıradağları'nı kapsamlı incelediklerini belirtti.

Çalışma sonucu bölgede 46 buzul altı gölü keşfettiklerini kaydeden araştırmacılar, bu araştırmanın Antarktika'daki buz tabakalarının dinamiklerini ve yaşamın evrelerini anlamada önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yaklaşık 2 bin 400 metre kalınlıkta buz tabakasıyla kaplı Antarktika'nın altında çeşitli buzul altı gölleri olduğuna dikkati çekti.

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