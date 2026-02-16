Dolar
Teknoloji

Çin'de insansı robotlar, Bahar Bayramı galasında kungfu gösterisi yaptı

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı galasında insansı robotların yer aldığı kungfu gösterisi sahnelendi.

Emre Aytekin  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Çin'de insansı robotlar, Bahar Bayramı galasında kungfu gösterisi yaptı

Pekin

Çin devlet televizyonu CCTV'nin özel yılbaşı gala yayınına insansı robotların kungfu gösterisi damga vurdu.

Bir grup çocuk ile insansı robotun, Çin geleneksel dövüş sanatı kungfu figürlerini sunduğu gösteride robotların hareketleri gerçek dövüşçüleri aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri, izleyicilerin beğenisini kazandı.

İnsansı robotların kungfu performansının videoları, Çin'de ve dünyadaki sosyal medya platformlarında yayıldı, ülkede robot teknolojisinin hızlı gelişimine dair şaşkınlık ifade eden yorumlar yapıldı.

Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen "H2" model insansı robotlar, Hınan eyaletindeki Tagou dövüş sanatları okulundan öğrencilerle sahnede hünerlerini sergiledi.

Robotların asa, kılıç, nunçaku gibi aksesuarları kullanması, uçan tekme ve havada takla gibi zor hareketleri başarıyla sergilemesi dikkati çekti.

Unitree'nin "H1" model insansı robotları, geçen yılki galada geleneksel Çin halk dansları gösterisi sahnelemişti.

Çin, kritik teknoloji olarak görüyor

Çin, insansı robotları, yapay zekayla geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Mayıs 2025'te başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları, Ağustos 2025'te Pekin'de yapılmıştı.

