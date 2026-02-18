Dolar
Teknoloji

ABD'li teknoloji devleri Nvidia ile Meta, uzun vadeli altyapı işbirliğine gitti

ABD'li teknoloji devlerinden Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
ABD'li teknoloji devleri Nvidia ile Meta, uzun vadeli altyapı işbirliğine gitti

New York

Meta'dan yapılan açıklamada, Nvidia teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının, şirketle mevcut ilişkiyi daha da güçlendireceği belirtilerek, Meta'nın yapay zeka eğitimi ve çıkarımına optimize edilmiş veri merkezlerinin kurulmasını ve temel işleri destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin watt başına performansta da önemli iyileştirmeler sağlayarak, daha verimli ve büyük ölçekli yapay zeka operasyonlarını destekleyeceğine dikkat çekildi.

Meta'nın ayrıca WhatsApp mesajlaşma uygulaması için "Nvidia Confidential Computing" kullanacağı bildirilen açıklamada, böylelikle platform genelinde yapay zeka destekli özellikleri mümkün kılacağı ve kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın yapay zeka ölçeğinde ağ iletişimi sağlamak, öngörülebilir, düşük gecikmeli performans sunarken kullanım oranını en üst düzeye çıkarmak ve hem operasyonel hem de enerji verimliliğini artırmak için altyapısı genelinde "Nvidia Spectrum-X Ethernet ağ platformunu" kullanacağı aktarıldı.

Meta'nın açıklamasında, Nvidia ile işbirliğinin bir parçası olarak, iki şirketin mühendislerinin dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılan yeni yapay zeka yeteneklerinin performansını ve verimliliğini artırmak için temel iş yüklerindeki en son teknoloji yapay zeka modellerini optimize edeceği ve hızlandıracağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Vera Rubin" platformlarını kullanarak en ileri seviye kümeler inşa etmek ve dünyadaki herkese kişisel süper zeka sunmak için Nvidia ile ortaklıklarını genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang da hiçbir şirketin Meta'nın ölçeğinde yapay zekayı konuşlandırmadığını ifade ederek, şirketin milyarlarca kullanıcı için dünyanın en büyük kişiselleştirme ve öneri sistemlerini desteklemek için öncü araştırmaları endüstriyel ölçekli altyapıyla entegre ettiğini kaydetti.

Huang, merkezi ve grafik işleme birimleri, ağ altyapısı ve yazılım genelinde derin ortak tasarım yoluyla, bir sonraki yapay zeka sınırının temelini inşa ederken Nvidia'nın tüm platformunu Meta'nın araştırmacı ve mühendislerine sunacaklarını aktardı.

