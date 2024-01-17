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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Ax-3 mürettebatını uzay istasyonuna taşıyacak Dragon uzay aracı Falcon 9 ile fırlatılacak

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX Falcon 9 roketi merak konusu oldu.

Irmak Akcan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Ax-3 mürettebatını uzay istasyonuna taşıyacak Dragon uzay aracı Falcon 9 ile fırlatılacak Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de fırlatılması planlanıyor.

SpaceX Dragon uzay aracı ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacağı bu seferde kullanılacak SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.

Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.

Roketin yeniden kullanılabilme özelliği şirketin roketin pahalı parçalarını her yolculukta tekrardan üretme ihtiyacını ortadan kaldırıp, uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getiriyor.

SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.

Merlin motoru

SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.

Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.

Roketin fırlatışı

Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor.

Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.

Dragon Kapsülü

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.

Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.

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