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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala X sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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