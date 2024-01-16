Türkiye Uzay Ajansı: Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başlamasına sayılı saatler kala X sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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🇹🇷 Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından "Türk Uzay Bilim Misyonu için Sayılı Saatler Kaldı!" notuyla bir video paylaşıldı https://t.co/7V1vH9raxN pic.twitter.com/Fpj94Uiyzi