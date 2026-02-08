Dolar
Teknoloji

WSJ: Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay yolculuğuna öncelik vermek için Mars görevini erteledi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, NASA için daha önce taahhüt ettiği Ay yolculuğuna odaklanmak için bu yıl planlanan Mars görevini ertelediği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026


Washington

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Musk, bu yıl Ay yolculuğunu öncelemeyi düşünüyor.

Habere göre SpaceX şirketi, yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini iletti.

Aynı bildirimde Musk, sürdürülebilir bir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladı.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki bir ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek bir Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda ise SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini söylemişti. Şirket daha önce, 2026'nın sonlarında beş Starship'i Mars'a göndereceğini açıklamıştı.







