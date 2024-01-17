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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için hatıra kartı oluşturulabilecek

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için hatıra kartı oluşturulabilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oluşturduğu kartı, sosyal medya hesabı X'ten "Uzay Hatırası" başlığıyla paylaştı.

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