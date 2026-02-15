Dolar
Teknoloji

Bakan Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketleri desteklemeye, dijital teknoloji ekosisteminin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Bakan Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldi

Ankara

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, dijital altyapılardan yapay zeka uygulamalarına, inovasyonu destekleyici adımlardan regülasyonlara kadar pek çok konuyu ele aldıklarını aktaran Kacır, "Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye, dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları Fonların Fonu programlarını, büyük şirketlerin ekosistem yatırımına yönelik düzenlemeleri, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemesi gibi girişim sermayesi fonlarının hacmini artırdıklarını belirtti.

Ulusal veri merkezi ve yapay zeka kapasitesini büyüttüklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"HIT-30 Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çağrıları, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı, EuroHPC Süperbilgisayar ortaklıkları. İşletmelerimizin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz. Dijital Dönüşüm Teşvik Programı, KOSGEB-EBRD işbirliğiyle KOBİ Dijital Dönüşüm Programı, Rekabet Öncesi İşbirliği Programları. Yurt dışından yetenek transferini destekliyoruz, Türkiye Tech Visa, Uluslararası Yetenek Transferi. Girişimciler için yeni hızlandırıcı merkezler kuruyoruz. Atatürk Havalimanı'nda Terminal İstanbul, GO Girişim Ofisleri. Gençlerimizin dijital yetkinlikler kazanmasını sağlıyoruz. TEKNOFEST, Deneyap Türkiye, Milli Teknoloji Akademisi Uzmanlık Eğitimleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği. İş gücümüzün ve iş süreçlerinin dijital dönüşümünü destekliyoruz. Model fabrikalar, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri."

