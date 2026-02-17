Dolar
43.73
Euro
51.85
Altın
4,897.97
ETH/USDT
2,003.40
BTC/USDT
68,047.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile bir araya geldi

Ankara

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier ile Bilişim Vadisi İstanbul kampüsünde bir araya geldiklerini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Heyetlerle birlikte sanayi, teknoloji girişimciliği, yeşil ve dijital dönüşüm ile ileri teknoloji alanlarında işbirliklerini derinleştirecek adımları değerlendirdiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da üretim gücünün artmasına yönelik adımlarda, Türkiye'nin sanayi gücünden en ileri düzeyde yararlanılmasının önemini vurguladık. Toplantımızın ardından Go Girişim Ofisi'ni ziyaret ettik. Hedefimiz, Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik işbirlikleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "2025 Yılı Akademik Ödül Töreni" düzenlendi
Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile bir araya geldi

Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Forissier ile bir araya geldi

Bakan Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldi

Bakan Kacır: Teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı

Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı projelere, bilim insanlarına 31,4 milyar lira kaynak aktardık

Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı projelere, bilim insanlarına 31,4 milyar lira kaynak aktardık
Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet