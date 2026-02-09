Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
Teknoloji

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

ABD'li milyarder Elon Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars görevini erteleyerek Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

Ankara

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SpaceX'in odağının değiştiğini duyurdu.

"Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti." ifadesini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğinin altını çizdi.

Musk, Mars'a yolculuğun 6 aylık seyahatle, 26 ayda bir gezegenler hizalandığında gerçekleştirilebileceğini ancak Ay'a 10 günde bir, iki günlük yolculukla gidilebileceğini belirtti.

"Bu, Mars şehrinden ziyade Ay şehrini daha hızlı şekilde tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor." ifadesine yer veren Musk, SpaceX'in "Mars şehri" kurma çabasının yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını ancak önceliklerinin "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve Ay'da bunun daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SpaceX'in yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini ilettiği belirtilmişti.

Haberde, aynı bildirimde Musk'ın, sürdürülebilir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladığı kaydedilmişti.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk, daha önce SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini açıklamıştı. Şirket, 2026'nın sonlarında 5 Starship'i Mars'a göndereceğini duyurmuştu.

