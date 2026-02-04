Dolar
Dünya

Elon Musk, serveti 800 milyar doları aşan ilk kişi oldu

ABD'li milyarder Elon Musk, uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in yapay zeka ve sosyal medya girişimi xAI'yı bünyesine katmasının ardından, 800 milyar dolarlık servete sahip ilk kişi oldu.

Aybüke İnal Kamacı  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Elon Musk, serveti 800 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Ankara

Forbes'un haberine göre, SpaceX ve xAI anlaşmasının, Musk'ın servetini 84 milyar dolar artırarak 852 milyar dolara yükselttiği, birleşik şirketin toplam değerinin ise 1,25 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Anlaşma öncesinde SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik, xAI'da ise yaklaşık yüzde 49'luk hissesi bulunan Musk'ın, anlaşma sonrası birleşik şirketin 542 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 43'üne sahip olduğu belirtiliyor.

Bu rakamlar, SpaceX'in Musk'ın açık ara en değerli varlığı olduğunu gösterirken, Musk'ın Tesla'da yüzde 12 hissesi olduğu ve 124 milyar dolar değerindeki hisse senedi opsiyonlarına sahip olduğu biliniyor.

Musk'ın serveti, Ekim 2025'te 500 milyar dolar, SpaceX'in değerlemesiyle aralıkta 600 milyar dolar ve bundan dört gün sonra ise 700 milyar dolar olarak tarihe geçmişti.

Forbes'a göre Musk, dünyanın ikinci en zengin kişisi, Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'den 578 milyar dolar daha zengin konuma geldi ve böylece dünyanın ilk trilyonerine dönüşmeye bir adım daha yaklaştı.

