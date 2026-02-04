Dolar
logo
Gündem

Yurdun batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

04.02.2026
Yurdun batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla çevrelerinde ise yarın akşamdan itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


