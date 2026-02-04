Dolar
43.51
Euro
51.45
Altın
5,060.95
ETH/USDT
2,257.40
BTC/USDT
76,164.00
BIST 100
13,852.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Fransa'da jandarmanın X şirketinin Paris'teki ofislerinde yaptığı aramanın "siyasi bir saldırı" olduğunu iddia etti.

Bekir Aydoğan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

Ankara

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak, "Bu siyasi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Küresel Hükümet İlişkilerinden yapılan açıklamada ise Fransız adli yetkililerin, "algoritmaların manipüle edilmesi ve sahte veri elde edilmesi iddialarına ilişkin siyasileştirilmiş bir soruşturma" kapsamında X'in Paris'teki ofisine baskın düzenlediği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paris Savcılığının, "soruşturmanın odağı olmayan" X'in Fransa'daki ofislerini ve çalışanlarını hedef alarak, şirketin ABD’deki üst düzey yönetimine "açıkça baskı uygulamaya çalıştığı" öne sürüldü.

"Baskının temelini oluşturan iddialar asılsızdır." ifadesi kullanılan açıklamada, X'in herhangi bir yanlışlık yaptığının kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Kurgulanmış baskın, soruşturmanın Fransız yasalarını çarpıttığı, yargı sürecini engellediği ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığına ilişkin inancımızı güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

Paris Savcılığından dün yapılan açıklamada, savcılığın talimatıyla jandarmanın, şirketin Fransa'daki ofislerinde arama yaptığı belirtilmişti. Söz konusu aramanın Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapılmıştı.

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yaccarino ve Elon Musk'ı, 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremde hayvanlarını kaybeden besiciler, devlet desteğiyle yeniden ayağa kalktı
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
"Asrın felaketi"nin yaşandığı illerde iş gücü piyasası desteklerle canlandırıldı
Deprem bölgesindeki kültür varlıkları ve müzelerin onarımına 10,7 milyar lira harcandı
Enkazdan 72 saat sonra anne kucağında çıkan Hazal'ın umre hayali gerçek oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rapor: Fransa'da, yaklaşık 4,2 milyon kişi kötü barınma koşullarına sahip

Rapor: Fransa'da, yaklaşık 4,2 milyon kişi kötü barınma koşullarına sahip

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı DiNanno ile görüştü

Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a F-15'lerin idamesi için yaklaşık 3 milyar dolarlık olası satışı onayladı
ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu
Trump, federal hükümetin seçimlere müdahil olması gerektiğini savundu

Trump, federal hükümetin seçimlere müdahil olması gerektiğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet