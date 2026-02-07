Dolar
Teknoloji

NASA astronotların akıllı telefon kullanmasına izin verecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların son model akıllı telefonlarını Ay misyonlarında kullanabileceğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
NASA astronotların akıllı telefon kullanmasına izin verecek

Ankara

NASA Direktörü Jared Isaacman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu ayki Crew-12 ve mart ayındaki Artemis II misyonlarında astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini duyurdu.

Isaacman, “Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz.” ifadesini kullanarak, bu adımı “doğru yönde atılmış küçük bir adım” olarak niteledi.

