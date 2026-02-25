Dolar
Teknoloji

NASA, Artemis II roketini tamir için fırlatma rapmasından hangara çekiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak bilinen "Artemis"in Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II"nin roketini tamir için fırlatma rampasından hangara çekme kararı aldığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
NASA, Artemis II roketini tamir için fırlatma rapmasından hangara çekiyor

İstanbul

NASA'dan yapılan açıklamada, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yaklaşık bir aydır bekletilen roketin helyum basınçlandırma sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Artemis II'nin 98 metre uzunluğundaki roketindeki helyum akışını engelleyen tıkanıklığın giderilmesi için hangara çekildiği kaydedildi.

Daha önce de dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı. Ancak yaşanan son teknik sorunların ardından Artemis II Ay yörüngesi uçuşunun en erken nisanda yapılabileceği ifade edildi.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

