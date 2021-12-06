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Spor, Basketbol

Türkiye'de de oynayan Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti

Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fatih Erel   | 06.12.2021
Türkiye'de de oynayan Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti

Istanbul

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, "Savaşçımız, kardeşimiz Stevan melek oldu. Gökyüzüne uçtu." ifadesi kullanıldı.

Jelovac, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giymişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac’ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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