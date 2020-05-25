THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu iptal edildi

İstanbul
Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.