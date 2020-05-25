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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu iptal edildi

Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Berad Büyük   | 25.05.2020
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu iptal edildi

İstanbul

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.


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