Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

28 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)

20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 11'inci duruşması başladı
İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

NBA'de Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i ağırlayacak

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Bulls'a yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Bulls'a yenildi
Fenerbahçe Beko, Avrupa'da Maccabi Rapyd deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da Maccabi Rapyd deplasmanında
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak
