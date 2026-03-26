Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)
18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
28 Mart Cumartesi:
13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
29 Mart Pazar:
15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)
20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)
