Euro
8.90
Dolar
7.37
BIST 100
1,549.02
Altın
1,724.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beylikdüzü'ndeki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor Van'da bir kişinin öldüğü kazaya karışan kamyonun kasasında 114 yabancı uyruklu yakalandı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

Harden, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

Abdulkadir Karakaya   | 03.03.2021
Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, eski oyuncusu James Harden'ın 13 numaralı formasını emekliye ayıracak.

Kulüp sahibi Tilman Fertitta, ABD basınına yaptığı açıklamada, sezon başında Brooklyn Nets'e takas edilen Harden'ın her zaman bir Rockets taraftarı olarak kalacağını belirtti.

31 yaşındaki all-star oyuncunun unutulmaz bir performans sergilediğini kaydeden Fertitta, "Elbette onun formasını emekli edeceğiz. Sekiz yıl boyunca kulübe getirdiği başarılar gerçekten olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, ocak ayında Brooklyn Nets'e transfer olmuştu.

ABD'li oyun kurucu, Houston Rockets'ta forması emekli edilen 7. basketbolcu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
AB Komisyonunun uyarısına rağmen bazı Birlik ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı

Benzer haberler

Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek

Nuggets, Jokic'in tarihe geçtiği maçta Bucks'ı farklı yendi

NBA'da Furkan 19, Cedi 11 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı

Lakers, Warriors engelini rahat geçti

Lakers, Warriors engelini rahat geçti

Kevin Durant sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçında oynayamayacak

Kevin Durant sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçında oynayamayacak
NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Houston engelini aştı

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Houston engelini aştı