Euro
9.30
Dolar
7.72
BIST 100
1,308.07
Altın
1,739.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 23.03.2021
NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

İstanbul

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova'nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls'u 25 sayı farkla yendi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine'in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young'ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Clippers'tan Hawks'ın 8 maçlık serisine son

Los Angeles Clippers, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

22 sayı geriden gelerek kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribauntluk katkı verirken, Terance Mann 21, Luke Kennard 20 sayı kaydetti.

Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 8 asist, John Collins ise 23 sayı, 7 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100

Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126

Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 75 bin sınırına ulaştı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Akdoğan yerli Kovid-19 aşı çalışmalarını AA'ya anlattı
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından 'Kovid-19 korkusu depresyona sebep oluyor' uyarısı
Sinovac: CoronaVac aşısı çocuklarda etkili ve güvenli
Danimarka'da kapalı sektörler 'korona karnesi' şartıyla yeniden açılıyor

Benzer haberler

NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

NBA'de Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

NBA'de Suns, Chris Paul'un rekor kırdığı maçta Lakers'ı 17 sayı farkla yendi

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı

NBA'de Furkan Korkmaz'ın 7 sayıyla oynadığı maçta 76ers kazandı
NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü
Anadolu Efes'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Anadolu Efes'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi