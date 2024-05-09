Dolar
32.27
Euro
34.71
Altın
2,309.55
ETH/USDT
2,990.50
BTC/USDT
61,428.00
BIST 100
10,247.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Knicks, Pacers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Knicks, Pacers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Knicks, Jalen Brunson'ın 24'ü ikinci devrede olmak üzere 29 sayı, 2 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla yıldızlaştığı serinin ikinci maçında Pacers'ı mağlup etti.

Brunson, Michael Jordan'dan sonra kariyerinin ilk 8 play-off maçında en az 285 sayı ve 65 asist üreten ikinci oyuncu oldu.

Knicks'te Donte DiVincenzo 28 sayı ve 6 ribaunt, OG Anunoby 28 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 19 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 34 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist, Obi Toppin 20 sayı ve 3 ribaunt, Andrew Nembhard 15 sayı ve 4 asistle oynadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
MSB, Konya'da devam eden Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Bakan Göktaş yabancı kadın bakanlara "Anneler Günü" dolayısıyla mektup yazdı

Benzer haberler

Nikola Jokic, NBA'de üçüncü kez en değerli oyuncu seçildi

Nikola Jokic, NBA'de üçüncü kez en değerli oyuncu seçildi

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Knicks, Pacers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de

NBA'de yılın savunma oyuncusu Rudy Gobert oldu

NBA'de yılın savunma oyuncusu Rudy Gobert oldu
Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de

Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de
Türk Telekom'un play-off şansı Fenerbahçe Beko'ya bağlı

Türk Telekom'un play-off şansı Fenerbahçe Beko'ya bağlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet