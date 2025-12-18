Dolar
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında yarın sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 16. sırada giriş yaptı.

Dubai Basketbol ise oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet ve 9 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

İki ekip, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 892. randevu

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 892. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.

Organizasyonun 16. haftasında deplasmanda Zalgiris'i yenerek Avrupa'da 500. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 644. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 643 müsabakanın 343'ünü kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.

