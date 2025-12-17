Dolar
42.72
Euro
50.06
Altın
4,318.43
ETH/USDT
2,948.00
BTC/USDT
87,015.00
BIST 100
11,328.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak

İstanbul

Allianz Cloud'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 7. sırada yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geride kalan 16 haftada 9 galibiyet ve 7 yenilgi alan İtalyan ekibi ise 10. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında müebbet hapis istemi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
İstanbul'da polis uygulamasında 1062 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'a mağlup oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Meltem Avcı Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Meltem Avcı Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 8 maç sonra güldü

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 8 maç sonra güldü
NBA'de Alperen Şengün'ün "triple-double" performansı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün "triple-double" performansı Houston Rockets'a yetmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet