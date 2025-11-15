Dolar
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı
logo
Spor, Basketbol

Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.

Emre Doğan  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

